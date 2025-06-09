Украина - Новая Зеландия: кого считают фаворитом и где смотреть матч

10 июня по канадскому времени и, фактически, 11-го - по киевскому, сборная Украины проведет свой второй и последний поединок в рамках международного товарищеского турнира Canadian Shield в Торонто. Соперник - сборная Новой Зеландии. Начало встречи - в 00:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Кто выйдет на поле в составе "сине-желтых"

После поражения от Канаде на старте, Сергей Ребров пообещал значительные изменения в составе. Он заявил, что предпочтение будет отдано тем футболистам, кто не принимал участия в поединке с "кленовыми".

Конкретную фамилию тренер назвал лишь одну - Лунин. Именно вратарь "Реала" займет место в "рамке". Относительно других, можно только догадываться и высчитывать варианты.

В первой игре, кроме Лунина, на поле не выходили такие футболисты: Мартынюк, Михайличенко, Таловеров, Чеберко, Бондаренко и Назарина. Еще шестеро - Пихаленок, Ризнык, Гуцуляк, Зубков, Михайленко и Кабаев вошли в игру со скамейки запасных. Причем последний сыграл меньше всего - около 10-ти минут.

Поэтому, можно предположить, что формировать состав на второй матч наш тренерский штаб будет именно из этих исполнителей.

Новая Зеландия против Кот-д'Ивуара (фото: x.com/nz_football)

Кто с кем сыграет во втором туре

Новозеландцы в первом матче неожиданно одолели сборную Кот-д'Ивуара (1:0), благодаря голу полузащитника австрийского "Санкт-Пельтена" Элии Джаста. Пока они вместе с канадцами возглавляют таблицу.

Турнирное положение команд:

Канада - 3 очка (мячи - 4-2) Новая Зеландия - 3 (1-0) Кот-д'Ивуар - 0 (0-1) Украина - 0 (2-4)

Во вторник, 10 июня, во втором и заключительном туре состоятся такие поединки (указано киевское время начала матчей, по которому игры стартуют фактически уже в среду, 11-го числа):

00:00, Новая Зеландия - Украина

03:30, Канада - Кот-д'Ивуар

"Сине-желтым" для общего успеха нужно победить новозеландцев, причем с как можно большим счетом и надеяться на успех ивуарцев. В таком случае все участники Canadian Shield 2025 наберут по три очка и все будет решать разница мячей. И это еще один стимул для украинцев искать счастья у ворот соперников.

Какие шансы у команды Реброва?

Несмотря на успех новозеландцев и очень посредственное выступление "сине-желтых" на старте, аналитики букмекерских контор считают фаворитом украинскую сборную. Причем фаворитом безоговорочным.

Коэффициент на победу Новой Зеландии - 4,20, на ничью - 4,10, а на победу Украины - 1,91.

Отметим, что сборная Украины впервые в своей истории сыграет с командой Новой Зеландии. Также это будет дебютное противостояние украинцев с представителем Конфедерации футбола Океании.

Где смотреть матч

Матч с новозеландцами покажет медиасервис MEGOGO. Трансляция будет доступна по подпискам "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Кроме того, матч будет доступен к просмотру бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.