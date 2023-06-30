Украина никогда не просила НАТО о переброске войск на ее территорию, - Кулеба

Представители Украины никогда не просили у стран Североатлантического альянса, чтобы они ввели войска для помощи в обороне от вторжения России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью La7 заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы никогда, никогда не просили, чтобы иностранные солдаты появились на нашей земле. И я думаю, что этот факт должен быть оценен. В отличие от многих стран в мире, которые просили НАТО разместить войска на их территории, чтобы решить проблемы этих стран, - мы, украинцы, никогда не просили иностранных солдат", - отметил глава МИД.

Он уточнил, что призывы Украины всегда заключались в том, чтобы нашим военным передали оружие, а все остальное они уже сделают сами.

Войска НАТО в Украине

Отметим, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Расмуссен допускал, что некоторые страны НАТО могут захотеть ввести свои войска в Украину, если нашей стране не предоставят действенных гарантий безопасности.

Кулеба, реагируя на такое заявление, подчеркнул, что до завершение полномасштабной войны иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию Украины. Наша страна не просит этого.

Напомним, ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией, поскольку цели Кремля выходят за границы Украины.