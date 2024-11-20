Украина не имеет столько сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 91-го года, - Зеленский

По словам Зеленского, Украина юридически не может признать любую оккупированную территорию российской.

"Речь идет о тех территориях, которые были оккупированы Путиным до полномасштабного вторжения с 2014 года. Юридически мы этого не признаем. Мы этого не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что пока не имеем такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года", - сказал Зеленский.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин четко дал понять, что Крым никогда не вернется в руки Украины.

"Готовы ли вы отказаться от Крыма ради мирного соглашения, которое положит конец этой войне и остановит кровопролитие в Украине? Я уже упоминал, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем. Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они погибали ради того, чтобы Крым вернулся", - подчеркнул президент.

Он заявил, что понимает, что Крым удастся вернуть Украине только дипломатическим путем, а не с оружием в руках.

Переговоры Украины и РФ

В настоящее время переговоры между Украиной и Россией не ведутся. Президент Владимир Зеленский отмечает, что единственное направление контактов с РФ касается обмена пленными.

В то же время западные СМИ сообщали, что Украина и Россия при посредничестве Катара якобы начали "предварительные обсуждения" по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Однако эта информация была официально опровергнута как украинской стороной, так и Кремлем.