Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе, - директор "Укроборонпрома"

По его словам, подписан ряд контрактов с частными производителями, в основном это касается лицензионного производства. Так, в частности, речь идет о производстве дронов. Поскольку частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому подписывают лицензионное соглашение и к производству привлекаются предприятия "Укроборонпрома".

"И это уже дало свои результаты. В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников", - сказал Сметанин,

Он подтвердил слова министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который заявил, что "то, что на России взрывается, - это все наше".

Также для разработки новых видов вооружений привлечено большое количество частных предприятий-разработчиков, ученых. Есть разработки более инновационные, есть соответствующие завтрашнему дню, сообщил гендиректор "Укроборонпрома".