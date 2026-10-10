Украина в ближайшие дни получит от Финляндии амуницию для F-16

В ближайшие дни Украина получит от Финляндии амуницию для F-16, необходимую для сбивания реактивных "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.
"Особенно благодарен за пакет поддержки для нашей защиты неба. На днях получим амуницию для F-16. Это то, что сейчас обеспечивает сбивание реактивных "Шахедов", - сообщил президент.
Лидеры также обсудили российские удары по Украине и дополнительный доход России от экспорта нефтепродуктов.
"Готовим встречи и координируем шаги, которые могут быть полезны в сложившихся обстоятельствах", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина сейчас активно ищет снаряды для истребителей F-16, чтобы сбивать реактивные дроны.
В частности, этот вопрос обсуждали с Германией и Польшей.