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Украина национализирует два трубных завода, которые связаны с российским олигархом Гориловским

Архивное фото: Мирон Гориловский (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина собралась национализировать шесть предприятий, среди которых два трубных завода, связанные с российским олигархом Мироном Гориловским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что Министерством юстиции Украины подан иск в Высший антикоррупционный суд о применении к совладельцам российской корпорации "Группа Полипластик" санкции - взыскание в доход государства активов. Речь идет о шести украинских предприятиях, среди которых два трубных завода.

В прокуратуре сообщили, что российская корпорация является крупным промышленным конгломератом, который специализируется на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов, имеющих широкий круг применения. При этом владельцы этой корпорации поддерживают захватническую политику России. 

"Они материально-технически обеспечивают функционирование оккупационных администраций полуострова Крым, участвуют в разработке композитного материала для совершенствования образца стрелкового оружия, которое поставляется по заказу министерства обороны РФ. Осуществляют поставки полимеров на предприятия военно-промышленного комплекса РФ", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Мирон Гориловский

Стоит отметить, что "Группа Полипластик" является российским транснациональным конгломератом, одним из крупнейших предприятий химической промышленности в Европе.

А Гориловский является председателем совета директоров ООО "Группа Полипластик". Ранее Гориловский заявлял журналистам, что его заводы производят половину всех пластиковых труб в РФ.

Украина конфискует активы россиян

С начала войны в Украине правоохранительные органы стали активно заниматься конфискацией имущества, которое принадлежит россиянам. Особенно это касается тех лиц, которые являются приближенными к власти РФ.

В прошлом году Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

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