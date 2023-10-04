RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина в следующем году начнет производить гаубицы с британской компанией, - Камышин

Фото: Александр Камышин, министр стратегической промышленности Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина будет уже в следующем году начинать совместное производство гаубиц с британской компанией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил в интервью "Голосу Америки".

"Мы начинаем работать над производством гаубиц с британской компанией, это будет лицензионное производство, и оно начнется в следующем году", - рассказал Камышин. 

Также он добавил, что Украина уже начала работать над созданием совместного предприятия с немецкой компанией, а турецкая компания уже начала строительство завода на территории нашей страны. 

BAE Systems в Украине

Напомним, еще в августе стало известно, что британская оборонная компания BAE Systems откроет свое представительство в Украине. Также она хочет локализовать производство на территории нашей страны. 

Известно, что BAE Systems занимается производством различного оружия, в том числе танков Challenger и гаубиц М777. В компании работает 90 тысяч человек в 40 странах.

Украинские солдаты используют М777 еще с прошлого года. Их предоставили союзники в рамках военной помощи. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияПомощь УкраинеВоенная техника