ua en ru
Вт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина направит на экспорт три четверти урожая зерна, - Шмыгаль

Украина, Вторник 03 октября 2023 15:09
UA EN RU
Украина направит на экспорт три четверти урожая зерна, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Урожай зерновых и масличных культур в Украине в этом году будет на уровне 79 млн тонн, что на 10% больше, чем в прошлом. На экспорт нужно отправить три четверти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства .

"Для внутренних нужд нам достаточно около 25% собранного зерна, остальное нужно экспортировать. Потому что это ресурсы для фермеров, это валютная выручка для государства, это продовольствие для голодающих стран", - сказал он.

Шмыгаль отметил важность западного маршрута по экспорту зерна.

"Нам нужны широкие транзитные пути для экспорта продовольствия. Это важно для устойчивости нашей экономики. Это важно для мира, ведь это глобальная продовольственная безопасность", - заявил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, Украина рассчитывает на действенность предложенного механизма верификации и контроля украинского агроэкспорта, на транзитные пути солидарности от ЕС, расширение возможностей дунайских портов и новые зерновые коридоры.

Изменение прогноза

Напомним, Министерство аграрной политики Украины в очередной раз повысило прогноз урожая зерновых и масличных в этом году с 76,7 млн тонн до 79,1 млн тонн, учитывая лучшую урожайность основных культур.

В частности, в этом году украинские аграрии могут собрать около 57,5 млн тонн зерновых и 21,6 млн тонн масличных.

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2023 году аграрии смогут собрать зерновых в следующих объемах: пшеницы - 21,7 млн тонн, ячменя - 5,7 млн тонн и кукурузы - 28,5 млн тонн.

НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны. По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, "всю продукцию, направленную на экспорт".

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридор
NEWS
Стали известны подробности расстрела военных в Киеве
Стали известны подробности расстрела военных в Киеве
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского