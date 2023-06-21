Украина принадлежит к пространству безопасности НАТО как и к ценностному пространству ЕС, - Зеленский

Он отметил, что Украине уже удалось сделать Европейский Союз таким единым, каким он никогда еще не был.

По его словам, речь идет о действительно ценностном единении, выраженном во многих политических, экономических, санкционных и гуманитарных решениях.

Президент отметил, что Украина активировала всю силу солидарности, ради которой задумывался Евросоюз.

"Кстати, Украина активирует и моральную силу НАТО. Что видит мир сейчас? Признает ли он моральное лидерство НАТО в защите мира? Это возможно только с Украиной в Альянсе. Так же как Украина уже принадлежит к ценностному пространству ЕС, мы относимся и к пространству безопасности НАТО де-факто", - сказал он.

Зеленский продолжил, что так же как Украина уже является частью общего рынка ЕС и стремится к полноправному членству, мы уже защищаем общее пространство свободы в Альянсе и ожидаем лишь достаточной смелости лидеров НАТО, чтобы признать эту реальность политически.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что не может присоединиться к Альянсу во время полномасштабной войны с Россией. Однако страна хочет вступить в НАТО сразу после окончания боевых действий.

Министр обороны Алексей Резников отмечал, что Украина де-факто присоединилась к НАТО еще в прошлом году , ведь государство защищает от России всю Европу.

При этом Украина хочет получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Литве, который пройдет 11-12 июля.

Кроме того, президент Зеленский заявлял, что стране нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. При этом они не должны заменять вступление в НАТО, а действовать до присоединения страны к Альянсу.

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