Украина не приблизилась к Швейцарии в таблице коэффициентов УЕФА: актуальные данные

Ничья "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы оставила Украину на 14-й позиции в рейтинге. Отставание от Швейцарии сохранилось на уровне 0,425 пункта.

В активе Украины в даный момент 29,000 баллов. Этот показатель позволит сохранить представительство в еврокубках на уровне пяти команд. По итогам сезона 2022/23 Украина уже гарантированно не опустится ниже, поскольку конкуренты потеряли представителей в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Швейцарский "Базель" продолжил отстаивать честь Швейцарии. Накануне "ротблау" свели вничью домашний матч Лиги конференций против "Слована" (2:2). Ответный матч "Базель", как и "Шахтер", проведет на выезде через неделю – 16 марта.

Безусловным лидером рейтинга осталась Англия. Тамошние клубы набрали 105,141 балла. Идущая второй Испания отстала на 15 пунктов. Топ-тройку замкнула Германия (81,356 очка).