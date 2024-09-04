Украина приближается к разрешению на глубокие удары по РФ западным оружием, - эксперт

"Думаю, мы приближаемся к определенным решениям, недаром у Reuters появляется публикация о том, что мы можем получить ракеты JASSM дальностью до 350 км, авиационное базирование ракета воздух-земля", - заметил Мусиенко.

Он отметил, что есть очень интересный нюанс с этой ракетой.

"Получим ли мы ее для применения на F-16, где мы можем использовать ее быстро и эффективно и без времени на адаптацию. Будет ли она поставляться для бомбардировщиков Су-24. В чем разница? Потому, что нужно время на адаптацию, и это затягивает. И второй момент, почему я говорю о F-16 и надо улетать ближе к линии фронта, или позволить нам Запад это было бы очень хорошо, но я думаю, мы. к этому (применение дальнобойного оружия вглубь России, - ред.) приближаемся, потому что это следующий логический объективный шаг", - подчеркнул эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что Россия постоянно "играет" в эскалацию, особенно после усиления витка ракетного террора и ударов по Киеву, Полтаве и Львову, Запад не скажет, что это Украина пошла в Курскую область, теперь уже никто это не может сказать.

"Украина пошла в Курскую область, чтобы защищаться, но сейчас все видят, что Россия играет на эскалацию. Поэтому Запад примет решение о том, чтобы Украина защищалась", - добавил он.

В то же время эксперт отметил, что еще одним фактором, который влияет на ускорение решения партнеров, является то, что Иран действительно приблизился к России.

"Фактор того, что Иран действительно приблизился и я думаю что с высокой долей вероятности эти ракеты поставят в ближайшее время в Россию, это очень многое меняет. И это уже вопрос геополитики. Готово ли мероприятие продемонстрировать, что Северная Корея и Иран могут поддерживать Россию и обеспечивать ее так, чтобы она была боеспособна вести эту войну", - заверил Мусиенко.