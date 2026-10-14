Украина может потерять больше 7% экономики из-за остановки металлургии, - The New York Times

Российские удары по энергетике, портам, железной дороге и металлургическим предприятиям фактически остановили украинскую стальную отрасль, которая в прошлом году обеспечивала более 7% экономического производства страны.

Пример "Метинвеста"

Издание приводит пример "Метинвеста" - крупнейшего производителя стали в Украине, предприятия которого сначала страдали от перебоев с электроснабжением из-за российских ударов по энергосистеме, а затем - из-за системных атак на порты, которые привели к блокированию.

Параллельно удары по железной дороге усложнили вывоз продукции сухопутными путями. В конце концов, атаки непосредственно по металлургическим предприятиям заставили их остановить работу.

Падение трафика через одесские порты

По данным издания, через порты Одесского региона проходит около 60% от общего объема экспорта Украины.

Из-за российских атак трафик через три одесских порты в августе и сентябре упал почти на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в сентябре из этих портов вышли только 12 судов - против 266 в том же месяце годом ранее.



"Металлургия оказалась под одновременным давлением сразу с нескольких сторон: из-за ударов по энергетике, потери стабильной морской логистики, проблем с железнодорожными перевозками и прямых атак на заводы", - указывает издание.



Операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко в комментарии сообщил, что компания планирует сокращение административного персонала, а города, которые зависят от металлургических предприятий, столкнутся с уменьшением бюджетных поступлений.

Экономические последствия

NYT подчеркивает, что последствия выходят за рамки самих предприятий. Речь идет о рисках для занятости и бюджетов промышленных городов и всей экономики, учитывая, что еще в прошлом году сталелитейная отрасль обеспечивала более 7% экономического производства Украины. Поэтому у коллапса украинской стальной отрасли будет тяжелые экономические последствия в масштабе всей страны.



"Масштаб кризиса иллюстрирует еще один показатель: в сентябре впервые за сто лет в Украине в течение одной недели не было произведено ни одной тонны стали", – подчеркивает The New York Times.