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Украина может потерять больше 7% экономики из-за остановки металлургии, - The New York Times

13:45 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Бойко
Украина может потерять больше 7% экономики из-за остановки металлургии, - The New York Times The New York Times оценило потери экономики Украины из-за остановки металлургии (фото: Getty Images)
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Российские удары по энергетике, портам, железной дороге и металлургическим предприятиям фактически остановили украинскую стальную отрасль, которая в прошлом году обеспечивала более 7% экономического производства страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Пример "Метинвеста"

Издание приводит пример "Метинвеста" - крупнейшего производителя стали в Украине, предприятия которого сначала страдали от перебоев с электроснабжением из-за российских ударов по энергосистеме, а затем - из-за системных атак на порты, которые привели к блокированию.

Параллельно удары по железной дороге усложнили вывоз продукции сухопутными путями. В конце концов, атаки непосредственно по металлургическим предприятиям заставили их остановить работу.

Падение трафика через одесские порты

По данным издания, через порты Одесского региона проходит около 60% от общего объема экспорта Украины.

Из-за российских атак трафик через три одесских порты в августе и сентябре упал почти на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в сентябре из этих портов вышли только 12 судов - против 266 в том же месяце годом ранее.

"Металлургия оказалась под одновременным давлением сразу с нескольких сторон: из-за ударов по энергетике, потери стабильной морской логистики, проблем с железнодорожными перевозками и прямых атак на заводы", - указывает издание.

Операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко в комментарии сообщил, что компания планирует сокращение административного персонала, а города, которые зависят от металлургических предприятий, столкнутся с уменьшением бюджетных поступлений.

Экономические последствия

NYT подчеркивает, что последствия выходят за рамки самих предприятий. Речь идет о рисках для занятости и бюджетов промышленных городов и всей экономики, учитывая, что еще в прошлом году сталелитейная отрасль обеспечивала более 7% экономического производства Украины. Поэтому у коллапса украинской стальной отрасли будет тяжелые экономические последствия в масштабе всей страны.

"Масштаб кризиса иллюстрирует еще один показатель: в сентябре впервые за сто лет в Украине в течение одной недели не было произведено ни одной тонны стали", – подчеркивает The New York Times.

Как известно, за девять месяцев 2026 бюджет Украины уже недополучил около 49,5 млрд грн налогов. До конца года из-за остановки металлургии потери могут вырасти до 70 млрд грн, а по пессимистическому сценарию - до 100 млрд грн.

При этом за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму более 200 млрд грн, или 6,2 млрд долларов. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.

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