Украина может потерять несколько миллионов тонн урожая из-за подрыва Каховской ГЭС

По его словам, на угодьях, пострадавших в результате уничтожения Каховской ГЭС, выращивалось два основных блока продукции, одним из них являются овощные и бахчевые культуры. Второй блок зерновых и масличных культур: соя, кукуруза, подсолнечник, пшеница.

"Без источника водоснабжения невозможно говорить о выращивании продукции овощеводства. Выращивание зерновых и масличных культур будет идти по экстенсивной модели с низкой урожайностью", - отметил Высоцкий.

Он также подчеркнул, что сейчас трудно оценить ущерб левобережья Херсонской области, но известно, что там хранилось несколько сот тысяч тонн зерновых. На правобережье потеряно более 100 тысяч тонн урожая.

Пустыни на юге Украины

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3 часов. Разрушение вызвало масштабное наводнение.

В Минагрополитики заявили, что уничтожение Каховской ГЭС может привести к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году превратятся в пустыни. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.

По данным министерства, техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тысячи гектаров, на которых в общей сложности собирали около 4 млн тонн зерновых и масличных культур на сумму около 1,5 млрд долларов.