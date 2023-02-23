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Украина может отказаться от импорта газа уже в этом году: что предусматривает план

Фото: "Нафтогаз" откажется от импорта газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина может отказаться от импорта газа уже в этом году. План требует, чтобы "Нафтогаз" увеличил добычу на 8%, а частные компании - на 16% на фоне запрета на экспорт топлива.

Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью главы НАК Алексея Чернышова агентству Bloomberg.

Как отмечается в публикации, попытка отказаться от импорта газа станет первой в истории страны с момента возвращения независимости в 1991 году.

Международный валютный фонд подсчитал в конце прошлого года, что Украина должна закупить 5 млрд кубометров газа в 2023 году. "Нафтогаз" ожидает того же при наихудшем сценарии, сказал Чернышов.

В последние месяцы НАК импортировал меньше газа, чем планировалось. По словам Чернышова, компания закупила около половины из запланированных с конца октября 2 млрд кубометров.

Он назвал усилия национальных производителей газа по сохранению добычи "героическим поступком", наряду с дисциплиной домохозяйств. Теплая погода также помогла Украине пережить зиму.

"Увеличение внутреннего производства - наша стратегическая цель, и мы должны заниматься этим сами. Это не просто вопрос бизнеса - это вопрос выживания и независимости Украины", - сказал Чернышов.

По его словам, ситуация, сложившаяся этой зимой, повлияла на план "Нафтогаза" по отказу от импорта газа, хотя он не исключил, что все же может понадобиться закупить 2 млрд кубометров газа.

"Но это не наш основной план", - сказал Чернышов, отметив, что Украина должна полагаться на себя.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году НАК планирует дополнительно добыть 1 млрд кубометров. Также ожидается, что объемы увеличат и частные добывающие компании. В итоге добыча вырастет до 19 млрд кубометров.

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