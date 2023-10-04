Украина может стать членом ЕС в 2030 году, - глава Европейского совета

"Украина может присоединиться к Евросоюзу в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу. Украина и другие страны-кандидаты должны провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования касательно модернизации законодательства. ЕС необходимо четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам необходимо ускорить процессы принятия решений", - отметил Мишель.

Он также подчеркнул, что это не будет легким процессом. Но, по его словам, ЕС больше не может терять время.

"Процветающая и безопасная Украина – в наших интересах. Их недавнее сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС. И скоро, а не когда-нибудь. В свою очередь, ЕС также докажет, что способен на геополитические действия", - добавил глава Евросовета.

Отметим, что главы государств и правительств ЕС обсудят в пятницу в Гранаде, Испания, желание Украины начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили условия для того, чтобы стать членом блока.

Официальные представители Украины неоднократно заявляли, что рассчитывают начать переговоры о членстве в ЕС до конца 2023 года. Для этого нашей стране необходимо выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Как отмечал 2 октября президент Украины Владимир Зеленский, для открытия переговоров необходима не только готовность нашей страны, но и готовность Евросоюза.

Вчера, 3 октября, стало известно, что Европейский союз, вероятно, уже к декабрю этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.