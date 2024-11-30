Украина не может воспользоваться имеющимися объемами импорта электроэнергии из-за прайс-кепов, - эксперт

По словам эксперта, европейские партнеры выполнили свою часть работы, обеспечив возможность импорта значительного объема электроэнергии.

"Надо благодарить очень сильно за это им. Потому что они обеспечили возможность импорта в Украину 2,1 ГВт по мощности. Это 2 атомных блока. Даже больше", - отметил Омельченко.

Однако, как отмечает эксперт, Украина не может воспользоваться этой возможностью из-за предельных цен на рынке.

"К сожалению, Украина не могу воспользоваться этой квотой от ЕС из-за несуразной позиции НКРЭКУ и правительства, которое никак не может урегулировать вопрос прайс-кепов", - пояснил он.

Омельченко также очертил парадоксальную ситуацию, сложившуюся в энергетическом секторе Украины.

"То есть ситуация сложится такая, что возможности импорта есть, дефицит у нас есть, графики почасовых отключений у нас есть. Но мы не можем получить эту электрическую энергию из-за того, что НКРЭКУ и правительство никак не могут разобраться в регуляторной позиции", - сказал он.

Ранее народные депутаты Алексей Кучеренко и Сергей Нагорняк выразили серьезную обеспокоенность по поводу ситуации с импортом электроэнергии в Украину, отмечая необходимость пересмотра предельных цен.