Украина может полностью погрузиться в темноту без мощной ПВО, - австрийский полковник
Украина может остаться в полной темноте без мощной противовоздушной обороны, которая защитила бы от российских ракет критическую инфраструктуру.
Об этом заявил военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ZDF.
"Если здесь не будет создана мощная противовоздушная оборона, через несколько недель в Украине будет полная темнота, потому что ни одна критическая инфраструктура больше не будет работать", - заявил полковник.
По его словам, Украина имеет успехи на оперативном уровне, однако Россия продолжает наносить "стратегические атаки", оставляя жителей без света и воды.
Райснер привел пример Херсона, объяснив, что украинские войска вернули контроль, но город пока останется без электроэнергии.
"Дело в том, что России пока удалось сохранить импульс на стратегическом уровне, и этот импульс означает: когда россияне решат, будет волна атак против Украины", - сказал представитель Минобороны.
Напомним, украинцев предупредили, что на этой неделе враг может снова нанести массированную атаку.
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