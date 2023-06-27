Украина может ужесточить правила въезда для иностранцев: что известно
Верховной раде Украине предлагают ввести новое правила въезда для иностранцев. Речь идет о наличии страхового полиса, покрывающего риски, связанные с войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №9418.
Что предлагается
На сегодня иностранцы и лица без гражданства могут попасть в Украину при наличии:
- действительного паспорта
- визы (если другое не предусмотрено законодательством Украины)
- подтверждения цели визита
- достаточного финансового обеспечения на весь период пребывания
Кроме того, в отношении иностранца не должно быть запрета на въезд в Украину, и он обязуется выполнять требования по срокам пребывания.
Законопроект №9418 предлагает дополнить этот перечень и сделать наличие страхового полиса (свидетельства, сертификата) необходимым условием для пересечения границы. Требование будет действовать в период военного положения и в течение 2 лет после его отмены.
Такой полис выдается страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной компанией с представительством в Украине или договорными отношениями (ассистансом) со страховой компанией-партнером на территории Украины.
Документ должен иметь срок действия на весь период пребывания иностранца в нашей стране. А также покрывать:
- расходы на медицинскую помощь
- возмещение рисков, связанных с взрывоопасными предметами
- возмещение рисков, связанных с войной
Проверять наличие полиса будут пограничники.
Какие есть исключения
Действие новых норм не будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, а также на беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите.
Также страховые полисы не понадобятся работникам дипломатических представительств и учреждений, официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей.
Кроме того, страховка не нужна водителям и экипажам автомобильного транспорта, самолетов, кораблей и поездов. Как и военным инструкторам из стран-членов НАТО и стран-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира", которые тренируют украинских бойцов.
Причины нововведений
Как говорится в пояснительной записке, на сегодня Украину посещают много иностранцев, в том числе волонтеры, участники гуманитарных программ, журналисты, представители бизнеса и т.д. Однако действующие правила въезда не учитывают риски, связанные с военными действиями.
Авторы отмечают, что 100%-но безопасных городов в Украине нет, поскольку территория всей страны подвергается ракетным ударам. Также большую угрозу представляют взрывоопасные предметы, которые даже после длительного пребывания в земле или в воде несут опасность.
На некоторые из них можно наткнуться на улице, детских площадках, в заброшенных домах, водоемах, лесах, полях и на обочинах дорог. В городах враг минирует предметы, представляющие ценность - мобильные телефоны, оружие, аптечки и т.д. А также повсеместно использует незаметные "растяжки".
С учетом того, что Украина является одной из наиболее заминированных стран мира, страховые полисы необходимы, чтобы покрыть расходы на медицинскую помощь, госпитализацию и репатриацию (а в случае смерти - тела) к месту постоянного проживания.
Страхование должно снизить расходы государственного и местных бюджетов на медицину для иностранцев. Авторы подчеркивают, что наличие полиса является стандартным требованием для въезда в такие страны как Германия, Великобритания, Норвегия и Турция.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, как украинцы могут заехать с домашними животными по упрощенной процедуре.
Также сообщалось, что Европейский союз не намерен ограничивать въезд для мужчин из Украины.
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