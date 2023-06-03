ua ru
Сб, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС не намерен ограничивать въезд для мужчин из Украины

Новина українською →
Суббота 03 июня 2023 18:27
ЕС не намерен ограничивать въезд для мужчин из Украины Фото: ЕС не намерен ограничивать въезд для мужчин из Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Еврокомиссия пока не намерена вводить ограничения на въезд в Европейский союз из Украины. В частности, для мужчин призывного возраста.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Для Евросоюза все украинцы, прибывающие в этот период как беженцы, находятся под зонтиком Директивы о временной защите (Temporary Protection Directive, - ред.). Поэтому мы не будем останавливать украинцев, которые въезжают в ЕС", - заявила она.

При этом еврокомиссар добавила, что ЕС не будет высылать никого против его воли.

Отметим, что в Украине мужчины призывного возраста не могут выехать за границу во время действия военного положения. Однако действуют определенные исключения для некоторых категорий граждан.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что в Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно уехавших из Украины во время войны. Это будет совместная инициатива парламента и правительства.

Помимо этого на сайте Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины (Мининфраструктуры) опубликованы актуальные правила пересечения границы волонтерами и водителями, которые везут груз и пользуются системой "Шлях".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Война России против Украины
NEWS
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области