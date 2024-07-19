Украина может согласиться на дипломатическое урегулирование войны, - Зеленский

Он сказал, что весь мир должен будет оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.

"Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", – сказал он, добавив, что более слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

"Оказывая давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", - сказал президент.