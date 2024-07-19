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Украина может согласиться на дипломатическое урегулирование войны, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (gettyimages)
Автор: Вадим Ребрина

Оказывая давление на Россию, можно согласиться на дипломатическое урегулирование войны в Украине – не всегда территории отвоевываются силой.

Об этом в интервью BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина .

Он сказал, что весь мир должен будет оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.

"Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", – сказал он, добавив, что более слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

"Оказывая давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", - сказал президент.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) отметили, что жесткие и бескомпромиссные условия Кремля для ведения мирных переговоров равнозначны капитуляции Украины и свидетельствуют о незаинтересованности диктатора Владимира Путина в честных переговорах на любых условиях, кроме российских.

На днях российские государственные СМИ опубликовали комментарии заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в определенной интерпретации. Она поддерживает усилия Кремля по подготовке россиян к длительной войне в Украине, цель которой в виде разрушения украинской государственности якобы будет достигнута в течение 10 лет.

Ранее Путин назвал условием прекращения огня против Украины отказ Киева от четырех украинских областей и членства в НАТО.

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Война России против УкраиныВладимир Зеленский