Украина может начать переговоры с ЕС в декабре, несмотря на манипуляции некоторых стран, - Стефанишина

"Украина создала все необходимые условия для этого (начала переговоров - ред.), реализовав семь рекомендаций. Более того, мы должны понимать, что будут рассматриваться и возможные решения по другим почти 10 странам расширения, и Украина безусловно является лидером, даже несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну", - сказала она.

Стефанишина подчеркнула, что Украина настроена на положительное решение Еврокомиссии. Она уверена, что в декабре удастся выйти на такое решение.

"В то же время, мы сегодня уже видим, что некоторые страны или даже некоторые европейские чиновники прибегают к манипуляциям, пытаясь продавить какие-то свои личные пожелания в документы, которые готовятся Европейской комиссией. Так же мы видим, что есть определенные недружественные страны, которые пытаются преуменьшить оценку прогресса Украины, и скажем так - обесценить некоторые из наших усилий", - сказала она.

Министр добавила, что Украина работает над этими вопросами индивидуально. При этом она призывает союзников государства не предоставлять поля для манипуляций, особенно когда речь идет о европейской интеграции страны.

Вступление Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в прошлом году. Государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Недавно Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Еврокомиссия намерена представить оценку прогресса Украины 8 ноября. По данным издания, прогресс Украины в реформах будет оценен положительно, но могут быть и определенные дополнительные условия.

По данным издания Politico, ЕС, вероятно, до декабря этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.

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