Украина может начать получать кредитные средства от США уже во второй половине 2024 года

Если законопроект о предоставлении кредита будет принят, как ожидается, 20 апреля, то максимум в начале июня, а именно в течение 45 дней госсекретарь и руководство Минобороны США предоставят конгрессу Стратегию поддержки Украины. А в течение 60 дней, то есть во второй половине июня, будет заключено соглашение о возврате Киевом кредитных средств.

"Таким образом, если новых сбоев в процессе не произойдет, финансирование Украины от США может начаться уже со второго полугодия. Но представители правительства Украины сейчас очень осторожны в прогнозах и официально такие сроки пока не подтверждают", - говорится в публикации.

Кредитные транши планируется предоставлять ежемесячно, но их размер и другие детали кредитования пока неизвестны. Неизвестен, в частности, и размер процентов, которые могут начисляться по кредитным средствам.

По словам заместителя председателя финансового комитета Совета Ярослава Железняка, параметры будущего кредита будут известны уже после голосования, в частности, точный график предоставления средств. Он не исключил, что деньги могут выделять и поквартально.

Помощь Украине от США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон опубликовал текст инициативы по финансированию помощи Украине, которую могут одобрить уже в эту субботу, 20 апреля.

В документе указано, что размер общей суммы пособия составляет 60,84 млрд долларов, из которых 23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

В частности:

23,2 млрд долларов пойдет на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Украине.

11,3 млрд долларов - на текущие военные операции США в регионе.

13,8 млрд долларов - на закупку новейших систем вооружений, товаров и услуг оборонного назначения.

26 млн долларов на продолжение надзора и подотчетности с помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

Новая инициатива усиливает надзор из-за требований личного мониторинга. Также требует от партнеров и союзников платить свою долю из-за требований соответствия расходов.

Она предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку правительством Украины.