RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина может переломить ход войны на Донбассе. ВСУ объяснили, что для этого нужно

Фото: ВСУ могут переломить ход боевых действий на Донбассе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска могут переломить ход боевых действий в Донбассе. Однако для этого нужно больше высокоточного оружия от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"К сожалению, такую войну типа начала 20 века Россия еще может вести, она имеет мобилизационные ресурсы, запасы старого советского вооружения. Однако существенно ее может переломить, если наши партнеры продолжат и дальше, или еще лучше интенсифицируют поставку нам высокоточных систем вооружения или авиации, или усилят ракетные войска и артиллерию", - сказал он.

Череватый отметил, что речь идет о системах HIMARS и MLRS. Украинские военные уже освоили это вооружение, полученное от партнеров. Это помогло добиться успехов на фронте.

Напомним, по словам Череватого, россияне нуждаются в оперативной паузе на Бахмутском направлении, однако не смогут взять ее из-за решения руководства.

Детальнее о том, какое оружие могут получить украинские войска - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьДонбассВойна в УкраинеВойна России против Украины