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Украина может получить истребители F-16 в начале следующего года, - Politico

Фото: Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные могут получить американские истребители F-16 в начале 2024 года. Однако пока точных сроков поставок нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Неназванные чиновники в комментарии СМИ отмечают, что графики поставок самолетов Украине "остаются в воздухе". Ожидается, что Украина получит F-16 в начале следующего года.

Вопрос о том, кто будет передавать самолеты, также остается неопределенным. Вероятно, это могут быть Нидерланды и Дания.

F-16 для Украины

Отметим, что партнеры Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине американских истребителей F-16. К коалиции присоединились Британия, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция, Бельгия, Франция и США как страна-производитель.

Возглавляет ее Нидерланды и Дания, заявившие о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы. Однако, по данным Politico, партнеры рассматривают Румынию как возможное место для обучения ВСУ.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев.

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