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Украина может получить от Германии бронетранспортеры Fuchs

Фото: Fuchs (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина может получить отремонтированные бронетранспортеры TPz 1 Fuchs из промышленных запасов Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оборонной компании Rheinmetall, о котором пишет ESUT.

Отмечается, что бронемашины будут модернизировать в Украине на совместном предприятии, которое Rheinmetall сейчас создает с АО "Украинская оборонная промышленность". Далее их будут поставлять в ВСУ.

Старт работы предприятия уже запланировали на середину июля. Далее Rheinmetall планирует наладить серийное производство бронетранспортеров.

Бронетранспортер TPz 1 Fuchs

Немецкий бронетранспортер. TPz 1 Fuchs принят на вооружение в 1979 году. Компания Rheinmetall AG решила создать и спроектировать семейство боевых машин: БТР 4×4 (Condor UR-425) и 6×6 (TPz 1 Fuchs).

Сварной корпус из стальных бронелистов обеспечивает защиту от пуль и осколков артиллерийских снарядов. Вход и выход из десантного отделения на 10 человек осуществляется через двустворчатую дверь в кормовом бронелисте.

Моторно-трансмиссионное отделение в средней части корпуса отделено от остальных противопожарными перегородками. Силовая установка состоит из 8-цилиндрового V-образного дизельного двигателя жидкостного охлаждения ОМ 402 А мощностью 320 л.с.

Колесная формула 6×6. Подвеска балансирная, пружинная, с гидроамортизаторами. Движение на плаву осуществляется с помощью двух гребных винтов. Вооружение включает 20-мм автоматическую пушку или 7,62-мм пулемет.

Помощь от Германии

Германия недавно передала Украине семь гусеничных беспилотных платформ THeMIS и боеприпасы для танков Leopard 1.

Также Украина официально попросила Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км, позволяющим Киеву бить по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта.

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