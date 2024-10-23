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Украина может не получить обещанные 4 млрд евро от Евросоюза в этом году: в чем причина

Фото: МИД Украины предупредил об угрозе потерять финансирование от ЕС в этом году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает получить от Евросоюза 4 млрд евро в рамках Ukraine Facility в этом году. Но передаче финпомощи оказалась под угрозой из-за промедления украинских чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Министерства иностранных дел Украины, которое обнародовал нардеп Ярослав Железняк.

В письме МИД подчеркивается, что украинская сторона нарушила сроки выполнения условий в рамках Ukraine Facility, которые касаются принятия законопроекта о сделке со следствием по коррупционным делам. Такое условие должны были выполнить до конца третьего квартала, но законопроект только в первом чтении приняли 9 октября.

 

"Украина рискует не получить финансирование объемом 4 млрд евро, которое ожидается от Евросоюза в 2024 году", - уточняет ведомство. 

Как подчеркнули в МИД, Евросоюз предупредил, что если в Украине не примут такой закон и он не вступит в силу до конца октября 2024 года, финансирование 4 млрд евро "будет перенесено на следующий год". 

В министерстве также обратили внимание, что в случае, если Украина не выполнит условия, под угрозой также может оказаться решение Совета ЕС о предоставлении Украине до 35 млрд евро в виде кредита, поскольку некоторые страны блока могут использовать аргумент о невыполнении Киевом своих обязательств. 

Ukraine Facility

Напомним, Евросоюз пообещал предоставить Украине 50 млрд евро финансовой помощи до 2027 года в рамках программы Ukraine Facility.

Такая программа предусматривает, что для получения средств Украине необходимо будет выполнить ряд условий. Одним из них, в частности, является принятие законопроекта о сделке со следствием.

Инициатива, в частности, предусматривает более короткий срок заключения в случае сотрудничества со следствием.

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