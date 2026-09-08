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ЕС купит Украине ракеты к Patriot по кредиту на 90 млрд евро

16:53 08.09.2026 Вт
2 мин
Новое финансирование должно помочь Украине усилить защиту неба перед зимой
aimg Мария Науменко
Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)

ЕС согласовал финансирование закупок ракет для Patriot в рамках кредитной программы на 90 млрд евро, необходимых для усиления защиты неба перед зимним периодом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую договоренность государств-членов о предоставлении Украине исключения на закупку необходимых компонентов для систем противовоздушной обороны Patriot", - говорится в сообщении.

Средства предусмотрены в рамках Ukraine Support Loan – кредитной программы общим объемом 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

По словам фон дер Ляен, следующий транш в размере 3,2 млрд. евро должен позволить Украине лучше защищать свое воздушное пространство от российских атак. Эти средства дополнят 8,4 млрд. евро, которые уже были выделены в рамках этой программы.

"Мы и дальше будем работать бок о бок, чтобы поддержать Украину и укрепить оборонную позицию Европы", - подытожила президент Еврокомиссии.

Реакция Украины

В Министерстве обороны Украины подтвердили, что Европейская комиссия одобрила украинскую заявку на закупку ракет к системам Patriot в рамках Ukraine Support Loan.

"Это критически важное решение для подготовки противовоздушной обороны к осенне-зимнему периоду. Ракеты Patriot необходимы Украине для защиты людей и критической инфраструктуры от российского ракетного террора, в частности баллистики", - подчеркнули в ведомстве.

Министр обороны Украины Евгений Хмара поблагодарил Европейский Союз за поддержку и быстрое рассмотрение украинской заявки.

"Работаем, чтобы поддержка партнеров быстрее превращалась в конкретные возможности для защиты Украины", - отметили в Министерстве обороны.

Ранее во Франции сообщалось, что вопрос усиления украинской ПВО перед зимой остается одним из ключевых.

Париж совместно с Италией готовит передачу Украине системы SAMP/T и ракет Aster, в то время как несколько стран рассматривают возможные варианты поставки дополнительных Patriot.

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