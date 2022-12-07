Украина может получить 3 млрд долларов из афганского фонда НАТО, - Politico

Издание отмечает, что речь идет о трастовом фонде, созданном для поддержки и обучения Национальной армии Афганистана. Западные чиновники рассказали, что страны НАТО готовы рассмотреть возможность перераспределения части с 3,4 млрд долларов, а такая инициатива в большинстве не вызывает споров.

По данным СМИ, эти средства могут в кратковременной перспективе решить вопрос о помощи Украине на фоне высокой инфляции и подорожания энергоносителей в Европе.

"Это также могло бы ослабить напряжение внутри альянса в решающий момент войны - в то время, когда единство НАТО является ключевым", - говорится в сообщении.

Один из собеседников сообщил, что чиновники НАТО более месяца обсуждали возможность использования афганских средств для Украины, в том числе во время октябрьской встречи в Брюсселе.

Фонд сейчас заморожен, но альянс работает над созданием механизма возврата или перенаправления средств. Каждая страна сама должна решить судьбу денег. Некоторые страны НАТО рассматривают возможность использования части или всех средств для Украины.