Украина может получить 1,5 млн снарядов в рамках инициативы Чехии, - Липавский

"Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленное количество (речь о 800 тысячах боеприпасов для Украины - ред.)", - сказал министр, отметив, что всего нашей стране могут передать полтора миллиона снарядов.

Он уточнил, что финансирование первых поставок боеприпасов необходимо до того, как начнется их отправка в Украину. Поэтому чешская инициатива сама по себе не будет достаточной для поддержки нашей страны.

По мнению Липавского, инициатива Чехии уже приносит свои плоды и влияет на боевые действия в Украине, несмотря на то, что поставки снарядов еще не начались.

"Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что у них будет поставка свежих боеприпасов, что изменило их взгляд на использование текущих запасов", - добавил он.

При этом глава МИД отказался называть сроки доставки снарядов в Украину.