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Украина может помочь Франции создать центр подготовки операторов дронов, - Умеров

Фото: Украина готова помочь Франции создать тренировочный центр операторов БПЛА (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина готова помочь Франции создать тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА. Это будет шагом в обмене опытом в сфере дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Вернулся в Украину с конкретными результатами после встреч с коллегами - министрами обороны Франции, Великобритании, Италии и Германии. Работал в рамках работы делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским", - сообщил Умеров.

Он отметил, что во Франции лично ознакомился с подготовкой украинской бригады.

"Франция не только учит, но и укомплектует наши подразделения современным вооружением. Это пример, который должны последовать и другие партнеры. Во время встречи с президентом Макроном (французский лидер Эммануэль Макрон - ред.) предложил обмен опытом в сфере дронов. Украина готова помочь создать во Франции тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА", - пояснил министр.

Министр также сообщил, что оружия для украинских защитников станет больше, ведь Британия поставит артиллерийские установки AS-90, дальнобойное оружие и роботизированные системы, которые усилят наши возможности на поле боя.

 

Напомним, что вчера украинский президент Владимир Зеленский назвал результаты визитов в четыре столицы Европы.

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