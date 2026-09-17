"Украина может ждать хороших новостей": Белецкий сделал заявление об операции "Вивальди"
Операция "Вивальди", которую украинские войска проводят на севере Донецкой области, должна обеспечить выход подразделений на более выгодные позиции для дальнейшей обороны. Уже можно ждать хороших новостей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, у россиян был замысел на Донецком направлении - охват так называемых городов-крепостей с севера и юга.
"С юга это был охват через Доброполье, а с севера - через то выступление, которое сейчас срезается. Оно шло на город Святогорск, а дальше - в населенный пункт Барвенково, где две эти клешни российские армии - Добропольская с юга, и эта Святогорская, условно с севера - должны были запереться", - рассказал Белецкий.
В Добропольском ВСУ приостановили наступление россиян еще во время инфильтрации предыдущего года. Сейчас там снова ситуация достаточно сложная, но контролируемая.
"Северная же клешня фактически разгромлена и уничтожена. Для нас критически важно, чтобы они не имели способностей восстановить это наступление не здесь, не на поле боя, не пехотой, условно говоря, а через парализацию логистики, парализацию тыловых способностей, чтобы не давать возможности россиянам восстановить это наступление", - отметил командир корпуса.
Тогда, как объяснил Белецкий, россиянам придется штурмовать Славянск, Краматорск, Дружковско-Константиновскую агломерацию в лоб.
А штурмовать в лоб эти города - это гораздо болезненнее и затратнее для них, чем пытаться их охватить и фактически, если бы они обхватили, взять без боя. Поэтому для украинских войск очень важно парализовать логистику врага.
По словам командира, информация о контрнаступлении должна храниться в тайне для эффективности, и только по выходу на определенные рубежи некоторые участки сделки должны были раскрываться.
Но, с другой стороны, есть дипломатическое направление этой войны и психологическое влияние как на армию, так и на население противника.
"Поэтому по окончании нескольких этапов мы будем озвучивать их результаты. Все восприняли, что 75 км - это 75 км. Но ведь никто не говорил, что все закончилось на 75 км. Украина может спокойно ждать хороших новостей", - добавил Белецкий.
Операция "Вивальди"
Напомним, на днях Третий армейский корпус приступил к наступательной операции "Вивальди" на севере Донецкой области. Уже известно о зачистке нескольких населённых пунктов.
Также украинские воины ликвидировали замаскированного противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления.
Кроме того, 13 сентября бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко возглавил группировку войск "Азов", которая будет действовать в Донецкой области.