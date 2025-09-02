Украина может бойкотировать Кубок мира из-за допуска россиянки

Россия и Беларусь возвращаются на международную арену

После почти четырехлетнего запрета, введенного Международной федерацией гимнастики (FIG) в марте 2022 года из-за вторжения России в Украину, российские и белорусские гимнастки могут соревноваться на международных турнирах.

С 1 января 2024 года FIG позволяет их участие только как "индивидуальных нейтральных спортсменов" (AIN), без национального представительства.

В августе этого года FIG подтвердила регистрацию пяти российских и белорусских гимнасток для Кубка мира по гимнастике в Париже, среди которых олимпийская чемпионка и чемпионка мира Ангелина Мельникова.

Статус нейтрального спортсмена предполагает отсутствие связей с вооруженными силами, правительством или военной поддержкой своей страны.

Мельникова выступает за Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА), подчиненный Министерству обороны России, и публично поддерживает войну в Украине, используя символ Z в соцсетях.

Украинская федерация гимнастики угрожает бойкотом

Президент ФГУ Ирина Дерюгина заявила, что Федерация будет контролировать соответствие нейтрального статуса спортсменов критериям FIG.

"Если будет обнаружено отклонение от критериев, ФГУ будет принимать все возможные меры, чтобы предотвратить участие таких спортсменов в международных спортивных соревнованиях. Это включает подачу заявлений в FIG и протестов организаторам соревнований", - сказала Дерюгина.

Она добавила, что в случае игнорирования требований украинской стороны сборная Украины может бойкотировать Кубок мира в Париже.

Реакция украинских легенд

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева также решительно выступает против возвращения российских и белорусских спортсменов.

"Спорт не может быть нейтральным во время войны: каждая победа становится инструментом пропаганды, а участие таких спортсменов подрывает ценности, которые спорт призван поддерживать", - отметила она.

Война унесла жизни сотен детей и спортсменов, тогда как российские и белорусские спортсмены продолжают тренировки и соревнования", - подчеркнула Подкопаева.

Достижения украинской команды

Украина завершила чемпионат мира 2025 года с тремя наградами: победа в групповых упражнениях стала второй в истории, команда заняла третье место в командном первенстве, а Таисия Онофрийчук впервые получила индивидуальную медаль чемпионата мира.