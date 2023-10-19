Украина, Молдова и Румыния объединят усилия по эвакуации граждан из Газы

Украина, Молдова и Румыния договорились объединить усилия по эвакуации своих граждан из Сектора Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску провел телефонные разговоры с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Стороны договорились объединить усилия для эвакуации граждан из Сектора Газа.
"Это сотрудничество позволит провести быструю и безопасную эвакуацию наших граждан через пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом", - говорится в сообщении МИД Молдовы.
Отметим, что единственный пограничный пункт между Сектором Газа и Египтом все еще остается закрытым.
15 октября госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал открытие КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из Газы, но пункт пропуска так и не открыли.
Тем временем Украина организовала уже три эвакуационных рейса из Израиля для наших граждан.
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