Украина, Молдова и Румыния объединят усилия по эвакуации граждан из Газы

Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску провел телефонные разговоры с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Стороны договорились объединить усилия для эвакуации граждан из Сектора Газа.

"Это сотрудничество позволит провести быструю и безопасную эвакуацию наших граждан через пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом", - говорится в сообщении МИД Молдовы.

Эвакуация из Сектора Газа

Отметим, что единственный пограничный пункт между Сектором Газа и Египтом все еще остается закрытым.

15 октября госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал открытие КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из Газы, но пункт пропуска так и не открыли.

Тем временем Украина организовала уже три эвакуационных рейса из Израиля для наших граждан.

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