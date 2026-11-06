Украина могла бы провести выборы зимой, но есть условие, - Зеленский

Во время беседы журналист спросил у президента, что исходя из всей сложности ситуации по голосованию (часть людей за границей, часть на фронте), значит ли это, что выборы в Украине будут только после войны.

В ответ Зеленский заявил, что украинская сторона видит это именно так, но при этом Киев выдвигал Вашингтону предложения, на условиях которых выборы можно было бы провести уже зимой.

"Да, именно так мы это видим. Но мы выдвигали предложения. Я говорил американцам, что вы можете заключить с россиянами сделку о прекращении огня на зимний период, и тогда люди получили бы электричество и воду. И в это же время мы также сможем провести выборы", - сказал Зеленский.