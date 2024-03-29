Украина почти вышла на довоенный объем экспорта из портов Большой Одессы

"Можем говорить, что мы вышли почти на довоенные объемы экспорта из портов Большой Одессы, а также ввели более эффективный логистический путь без участия государства-агрессора", - написал он.

Как отметил Кубраков, коридор открыли в августе 2023 года - через месяц, как Россия окончательно вышла по Зерновой инициативе и начала системные атаки на портовую инфраструктуру и агромощности.

Сегодня по украинскому коридору прошло 1140 судов, которые экспортировали 33,8 млн тонн грузов в 40 стран мира. Из них 23,1 млн тонн - продукция украинских аграриев, сообщил вице-премьер.

Сейчас подхода к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 150 судов, которые должны экспортировать почти 5 млн тонн грузов, добавил чиновник.

Украинский коридор

После выхода России из "зернового соглашения" в июле прошлого года был создан специальный морской коридор, в частности, для защиты поступающего из портов зерна. По данным ВМС, работа коридора вышла на свои мощности до полномасштабного вторжения России.

Как заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, постоянные атаки на российский флот позволили вытеснить его в юго-восточную часть и возобновить судоходство. Северная часть контролируется Украиной.

По данным НБУ, прекращение работы "зернового коридора" в июле 2023 года будет полностью компенсировано поставками продовольствия по новому морскому маршруту, который был открыт в августе. Не исключено и дальнейшее наращивание логистических мощностей этого маршрута.