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Украина должна учесть опыт ЕС по налогообложению табачных изделий, - гендиректор "Филипп Моррис"

Фото: Украина должна учесть опыт Евросоюза по налогообложению табачных изделий (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В вопросе налогообложения табачных изделий Украина должна учитывать европейский опыт, то есть ввести разные ставки акциза для разных видов табачной продукции.

Об этом заявил генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Максим Барабаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью .

"Практика Евросоюза предусматривает, что разные никотиносодержащие продукты облагают налогом по разным ставкам, в частности, сигареты, табачные изделия для электрического нагрева, электронные сигареты, паучи. Если принимать норму о привязке к евро, то следует учесть весь европейский опыт", - отметил Барабаш. .

По его словам, при привязке акцизов к евро в Украине важно, чтобы курс был предсказуем. Например, в Евросоюзе для тех стран, где евро не используются как национальная валюта, курс перечисляют ежегодно на 1 октября года, предшествующего году повышения налогов.

СЕО "Филипп Моррис Украина" также отметил, что в случае прогнозируемой МВФ девальвации гривни привязка акцизов к евро может привести к удорожанию сигарет в следующем году на 28 гривен.

"Мы понимаем, для чего это делается – для наполнения бюджета. Но важно, чтобы параллельно с этим процессом происходила эффективная борьба с нелегальным рынком", - сказал генеральный директор "Филипп Моррис Украина".

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