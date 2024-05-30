Украина должна учесть опыт ЕС по налогообложению табачных изделий, - гендиректор "Филипп Моррис"

"Практика Евросоюза предусматривает, что разные никотиносодержащие продукты облагают налогом по разным ставкам, в частности, сигареты, табачные изделия для электрического нагрева, электронные сигареты, паучи. Если принимать норму о привязке к евро, то следует учесть весь европейский опыт", - отметил Барабаш. .

По его словам, при привязке акцизов к евро в Украине важно, чтобы курс был предсказуем. Например, в Евросоюзе для тех стран, где евро не используются как национальная валюта, курс перечисляют ежегодно на 1 октября года, предшествующего году повышения налогов.

СЕО "Филипп Моррис Украина" также отметил, что в случае прогнозируемой МВФ девальвации гривни привязка акцизов к евро может привести к удорожанию сигарет в следующем году на 28 гривен.

"Мы понимаем, для чего это делается – для наполнения бюджета. Но важно, чтобы параллельно с этим процессом происходила эффективная борьба с нелегальным рынком", - сказал генеральный директор "Филипп Моррис Украина".