Украина должна стать лидером переформатирования мирового порядка, - Тимошенко

"Эта война показала, что ядерное оружие, безусловно, является системой сдерживания, но самой действенной и сильной системой стратегического сдерживания любых войн являются коллективные системы безопасности, которые после этой войны должны быть максимально расширены", - заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что демократические, свободные страны, которые по определенным политическим причинам, как, например, Украина в 2018 году, не пускали в НАТО, не могут и дальше остаться за пределами коллективных систем безопасности.

"НАТО должна прекратить быть элитарным закрытым клубом для избранных. Вместо этого должна стать глобальной системой безопасности для всех свободных стран. В то же время сегодня для всего мира очевидно, что ни ООН, ни ОБСЕ сейчас не выполняют своих главных функций по сохранению мира на планете. Это значит что ООН должна быть коренным образом реформирована", - заверила политик.

Тимошенко убеждена: система безопасности и коллегиального управления процессами мира сегодня не действует так, как должна была бы. Нужно все коренным образом перезагружать.

"Украина точно должна стать лидером переформатирования мирового порядка для того, чтобы больше не было войн, насилия и передела границ силой оружия", - уверена Тимошенко.