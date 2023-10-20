ua en ru
Пт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина имеет сильную двухпартийную поддержку в США, - Байден

Пятница 20 октября 2023 02:31
UA EN RU
Украина имеет сильную двухпартийную поддержку в США, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина в Соединенных Штатах Америки имеет сильную двухпартийную поддержку защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Сообщается, что в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден подчеркнул сильную двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах защиты Украины ее суверенитета, территориальной целостности и демократического будущего.

В Белом доме также отметили, что главы государств обсудили продолжающуюся борьбу Украины за защиту своей свободы и независимости от российской агрессии.

Переговоры Зеленского и Байдена

Напомним, что вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Одной из тем обсуждений стали дальнобойные ракеты ATACMS.

Перед этим Зеленский и Байден проводили переговоры во время визита украинского лидера в США в конце сентября.

Тогда президенты, в частности, обсуждали военную помощь Украине. Как стало известно позже, Байден и Зеленский договорились о передаче нашим военным дальнобойных ракет ATACMS.

Их уже доставили в Украину, и бойцы ВСУ недавно применили его для ударов по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Владимир Зеленский Вторжение России в Украину
NEWS
Вместо Маляр. Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны
Вместо Маляр. Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ