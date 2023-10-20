Украина имеет сильную двухпартийную поддержку в США, - Байден

Украина в Соединенных Штатах Америки имеет сильную двухпартийную поддержку защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Сообщается, что в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден подчеркнул сильную двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах защиты Украины ее суверенитета, территориальной целостности и демократического будущего.

В Белом доме также отметили, что главы государств обсудили продолжающуюся борьбу Украины за защиту своей свободы и независимости от российской агрессии.

Переговоры Зеленского и Байдена

Напомним, что вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Одной из тем обсуждений стали дальнобойные ракеты ATACMS.

Перед этим Зеленский и Байден проводили переговоры во время визита украинского лидера в США в конце сентября.

Тогда президенты, в частности, обсуждали военную помощь Украине. Как стало известно позже, Байден и Зеленский договорились о передаче нашим военным дальнобойных ракет ATACMS.

Их уже доставили в Украину, и бойцы ВСУ недавно применили его для ударов по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.