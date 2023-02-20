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Украинские военные на передовой демонстрируют нужную результативность в уничтожении врага, - Зеленский

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Понедельник 20 февраля 2023 23:41
Украинские военные на передовой демонстрируют нужную результативность в уничтожении врага, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военнослужащие продолжают наносить российским оккупантам мощные потери по всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Хочу сегодня отметить - как уже традиционно - наших героев на передовой. Тех, кто ежедневно демонстрирует чрезвычайную храбрость, невероятную устойчивость и очень нужную Украине результативность в уничтожении врага", - отметил глава государства.

В частности, Зеленский поблагодарил десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, пехотинцев 72-й и 110-й отдельных механизированных бригад, подразделений и сил поддержки этих бригад, пушкарей 55-й отдельной артиллерийской бригады за отвагу и точность.

"А еще 128 отдельная горно-штурмовая бригада и 1-й артиллерийский дивизион 44-й отдельной артиллерийской бригады. Спасибо вам, ребята, за достойный ответ врагу на атаки против нашего Запорожья!" - указал политик.

Кроме этого, президент отметил 66-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, 81-ю отдельную аэромобильную бригаду, 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду за то, что не только наносят врагу существенные потери в Луганской области, но и дают веру движение к освобождению нашей земли.

"Слава всем, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто помогает! Светлая память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за свободу для Украины! Слава Украине!", - добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины отметил, что наши защитники будут оборонять Бахмут, пока это будет разумно.

Кроме того, РБК-Украина анализировала, какие шансы есть у России на Донбассе и сможет ли Украина начать собственное контрнаступление.

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