Украина должна согласиться с временным контролем РФ над определенными территориями, – президент Чехии

Как заявил Павел, украинцам и их поклонникам пора посмотреть правде в глаза. По его мнению, в момент, когда дружественные России страны подрывают европейское единство в отношении войны, Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий.

"Самым вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории окажется под российской оккупацией, временно", - сказал Павел.

Добавив, что это временное может длиться годами.

Помощь Украине от Чехии

В начале этого года Павел заявил, что Прага нашла для Украины сотни тысяч снарядов, однако этот проект нуждается в финансировании. В дальнейшем к инициативе присоединились ряд западных стран.