Украина должна победить, чтобы воцарился продолжительный мир, - Дуда

"А чтобы она (Украина - ред) имела на это шансы, нужно единство всего свободного мира", - отметил политик.

Дуда указал, что, начав войну в Украине, российский диктатор Владимир Путин хотел отстроить империю, разделить мир и сделать Европу постоянно зависимой от своих ресурсов.

"Сегодня, после года войны, мы знаем, что РФ не завоевала Украину. Западный мир объединился, роль НАТО возросла, к Альянсу присоединилось больше стран. Европа наконец-то избавляется от зависимости от российской нефти и газа", - подчеркнул президент.

Глава польского государства добавил, что Путин не реализовал ни одну из своих стратегических целей и точно проигрывает.

"Его остановил героизм украинских воинов и украинского общества. Его остановила позиция Польши и других стран, которые поддержали Украину с первого дня. Но все это было бы невозможно без сильного лидерства США", - подытожил Дуда.