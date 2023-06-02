Украина должна получить гарантии безопасности без вступления в НАТО, - Шольц

Украина сможет получить гарантии безопасности от отдельных стран-членов НАТО после войны. Но это не будет полноценное членство в НАТО.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 1 июня на саммите европейских лидеров в Молдове, сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст брифинга на сайте правительства Германии .

"Всем ясно, что сейчас речь идет о поддержке Украины и что, особенно в нынешней ситуации, речь не идет о членстве. В этом отношении мы все должны сосредоточиться на том, как мы, как отдельные государства, можем поддержать Украину", - сказал он.

По его словам, это задача, которую государства-члены НАТО выполняют, но не как НАТО, а государства-члены вполне сознательно, чтобы сфокусироваться на поддержке Украины в ее обороне, не допуская перерастания войны в войну между НАТО и Россией.

"Это именно тот принцип, которого мы придерживаемся, который зарекомендовал себя и которого мы будем придерживаться и впредь. НАТО поддержало своими возможностями, которые, однако, не включали поставки вооружений",- сказал Шольц.

Канцлер также заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности в послевоенной ситуации. "Это действительно вопрос о том, как мы можем сформулировать гарантии безопасности, которые были бы максимально эффективными, но отличались бы от того, что в настоящее время ассоциировалось бы с членством в НАТО, например, европейской страны", - сообщил он.

Шольц отметил, что вопрос гарантии безопасности должны быть выписаны особо. "В то же время вопрос в том, кто может дать конкретные гарантии", - добавил он.

Гарантии безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с главами МИД в Осло 1 июня заявил, что страны НАТО пока не определились с гарантиями безопасности для Украины. По его словам, альянс сосредотачивается на помощи для окончания войны.

Он подчеркнул, что безопасность Украины должна быть гарантирована после завершения войны. Однако союзники НАТО все еще не пришли к согласию по деталям в этом вопросе.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила 1 июня, что Германия пока не готова к приему Украины в НАТО.

"Политика открытых дверей НАТО остается в силе, но в то же время ясно, что мы не можем говорить о приеме новых членов в разгар войны", - заявила Бербок