Украина должна быть в ЕС, несмотря на исторические разногласия, - маршалок сейма Польши

Что предшествовало

Напомним, что вчера, 30 августа, глава польского правительства Дональд Туск заявил, что решение исторических вопросов, является в первую очередь в интересах Украины, которая не станет членом ЕС без согласия Польши.

Заявление последовало после того, как 28 августа, во время встречи главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, последнего спросили об исторических вопросах, которые "разделяют наши страны".

Кулеба ответил, что если начать копаться в истории, то украинцы и поляки могут упрекать друг друга за те или иные плохие вещи. Поэтому обеим странам лучше строить будущее вместе, а историю оставить историкам.

Реагируя на слова Кулебы, Туск 30 августа заявил, что не желает, чтобы «то, что является спорным, когда речь идет о польско-украинских отношениях», не было алиби для тех, кто имеет "пророссийские тенденции".

В целом глава правительства Польша негативно оценил заявление главы украинского МИДа. Он добавил, что Украина якобы должна будет "оправдать польские ожидания с точки зрения не столько захоронения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории".

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