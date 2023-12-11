"Украина - лишь ступенька для РФ". Зеленский заявил, что Путин должен проиграть в войне

"Россия нацелена не только на землю, ресурсы или людей Украины. Ее не устроит ни часть Украины, ни даже вся она. Украина - лишь ступенька для России, способ вести себя как старая империя, умершая в 1989 году, и бросать вызов свободе везде, где захочет русский царь", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен проиграть в войне с Украиной.

"Путин должен проиграть - чтобы все остальные, кто рассматривает войну России с Украиной как свою личную лекцию в так называемом "Университете агрессии", поняли это громко и ясно. Путин должен проиграть!" - подчеркнул президент.

Переговоры Украины и РФ

Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, однако сейчас они "на паузе". Украинские власти подчеркивают, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Недавно телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.

В тот же день президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.

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