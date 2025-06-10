Украина - только начало? Разведка Германии раскрыла тревожные сигналы от Москвы

По его мнению, Россия не ограничится только планами захватить Украину. И причина в том, что в Москве все больше сомнений в способности Альянса действовать единым фронтом.

Заявление немецкой разведки

Так, в Берлине считают, что после Украины Кремль может бросить вызов всему Альянсу.

При этом Каль говорит об угрозе для коллективной безопасности НАТО.

"Мы абсолютно уверены и имеем разведывательные доказательства: Украина - лишь один шаг. В Москве есть те, кто больше не верит, что статья 5 НАТО действует. И они хотят это проверить", - заявил чиновник.

Что такое статья 5 НАТО

Речь идет о ключевом принципе коллективной обороны, закрепленном в Вашингтонском договоре (1949 года), на котором основан Североатлантический альянс (НАТО).

Суть 5 статьи заключается в том, что вооруженное нападение на одно или несколько государств-членов НАТО считается нападением на всех.

Это означает, что если любая страна-член Альянса подвергается атаке, все остальные обязаны рассматривать это нападение как направленное против них самих. При этом каждая страна имеет право самостоятельно определить, какую помощь оказать - военную, материальную, разведывательную и тому подобное.

Единственный раз, когда данная статья была применена - после терактов 11 сентября 2001 года.

Заявления Бруно Каля свидетельствуют о том, что в Кремле могут сомневаться в готовности Запада придерживаться этой нормы на практике.

Какая страна может стать мишенью

Немецкая разведка не озвучивает, на какую страну НАТО может быть совершено нападение, однако большинство экспертов единодушны, что возможными объектами провокаций могут стать страны Балтии или Восточной Европы, в частности граничащие с Россией или Беларусью (Эстония, Латвия, Литва, Польша).

Стратегическая цель Кремля - влияние на Запад

По словам Бруно Каля, цель России - не только война в Украине, а расширение своей геополитической сферы влияния в сторону Запада. Таким образом, Кремль может стремиться подорвать доверие к НАТО изнутри - показав, что Альянс не реагирует достаточно быстро или решительно.

Реакция Запада

Пока официальной реакции со стороны руководства НАТО или США нет.

Однако за последние месяцы:

НАТО усилила военное присутствие в странах Восточной Европы;

проводятся активные учения вблизи российских границ;

принимаются решения о повышении боевой готовности союзных армий.

Сигнал из Берлина - это не только предупреждение для политиков, но и напоминание для граждан: безопасность Европы больше не гарантирована автоматически. В случае провокации Альянс имеет шанс либо подтвердить свою силу - либо потерять доверие навсегда.