Украина в июле получит 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Страны G7 во время саммита в Италии договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов до конца года. Эти средства будут погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство финансов Украины.

Как сообщили в Минфине, отдельно Европейский Союз принял направление доходов от замороженных российских активов в размере 1,5 млрд евро.

"Ожидается, что Украина получит средства в июле 2024 года. 90% будут направлены на военные нужды, 10% - на восстановление", - говорится в сообщении.

Использование замороженных активов РФ

Напомним, что Евросоюз недавно одобрил передачу прибыли от замороженных российских активов Украине.

В этой связи страны G7 разработали инициативу по предоставлению Украине значительных средств в сжатые сроки. Этот кредит будет погашен из прибыли от российских активов.

О том, что страны G7 поддержали эту инициативу, стало известно 13 июня.

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