RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина консультировалась с НАТО до подачи заявки на вступление, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина провела ряд консультаций с НАТО и ООН по подаче заявки о вступлении в Альянс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Предыдущие консультации действительно проходили в течение определенного времени на уровне разных экспертов и первых лиц и государства, и блока НАТО", - сказал он.

Кроме этого, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Андрей Ермак провели не один раунд переговоров с генсеком ООН Антониу Гетеррешем и нашли аргументы для убеждения - "или сейчас мы все реально бьем по рукам Путину, или о международном мире и безопасности можно забыть".

"У нас еще нет над собой зонтика пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года", - добавил Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что решения о членстве Украины будут принимать все 30 союзников.

Ранее Подоляк заявил, что война России против Украины может закончиться раньше, чем государство пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОИрина ПодолякДмитрий Кулеба