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Украина конфисковала имущество митрополита-коллаборанта Лазаря из Крыма

Архивное фото: митрополит Лазарь (risu ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение конфисковать имущество митрополита Лазаря из Крыма. Он с 2014 года активно сотрудничает с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

В ведомстве отметили, что решение приняли вчера, а иск подал в суд Минюст. Ответчиком оказался Швец Ростислав Филиппович, он же митрополит Лазарь.

Суд применил к нему положения закона о санкциях и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Швецу, а именно: 

  • квартиру в Симферополе;
  • четыре транспортных средства.

Швец Ростислав Филиппович

Священнослужитель, архиерей Русской православной церкви на покое, возглавлявший Крымскую митрополию с 1992 года до октября 2023 года. 

Начиная с 2014 года, осуществлял активные действия, направленные на поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупации ее территорий.

Конфискация активов россиян и коллаборантов

Недавно суд в Украине принял решение конфисковать активы четырех коллаборантов из Херсонской области, которые заняли руководящие "должности" в оккупационных администрациях.

Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

В прошлом году Высший антикоррупционный суд Украины в рамках санкций разрешил конфисковать активы так называемого "главы" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.

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