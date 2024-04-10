Украина конфисковала имущество митрополита-коллаборанта Лазаря из Крыма

В ведомстве отметили, что решение приняли вчера, а иск подал в суд Минюст. Ответчиком оказался Швец Ростислав Филиппович, он же митрополит Лазарь.

Суд применил к нему положения закона о санкциях и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Швецу, а именно:

квартиру в Симферополе;

четыре транспортных средства.

Швец Ростислав Филиппович

Священнослужитель, архиерей Русской православной церкви на покое, возглавлявший Крымскую митрополию с 1992 года до октября 2023 года.

Начиная с 2014 года, осуществлял активные действия, направленные на поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупации ее территорий.