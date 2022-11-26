Украина до конца года подпишет ряд деклараций о вступлении в НАТО, - Офис президента

Украина до конца года подпишет декларации о вступлении Украины в НАТО с несколькими государствами Альянса.

Об этом заявил дипсоветник президента по европейской и евроатлантической интеграции, заместитель главы ОПУ Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".