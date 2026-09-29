Украина до конца года получит три F-16 от Бельгии, - Зеленский

Зеленский о F-16

По словам президента, Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца этого года.

"Будем реализовывать получение этих самолетов по ускоренной процедуре ", – говорит он.

Также, сказал Зеленский, Украина уже получила срочные поставки боеприпасов к F-16 от Бельгии и других стран, в частности Испании.

"Когда Россия ежедневно увеличивает свою эскалацию, нужно добавлять возможности для уничтожения воздушных целей и защиты людей", - отметил президент.

Он поблагодарил правительство Бельгии и премьер-министра Барта де Вевера за "решительные шаги в поддержку Украины в ответ на жестокие российские удары против жизни".